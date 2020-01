Veretout: “Firenze e Roma due città meravigliose. Potevo andare altrove, ma…”

Jordan Veretout, ex centrocampista della Roma oggi in forza alla Roma, ha rilasciato un’intervista a Le Quotidien Du Foot. Queste le sue parole, riportate da vocegiallorossa.it: “Sono arrivato in un grande club, con una storia prestigiosa, una grande squadra che gioca in Europa League. Giocare in una competizione europea faceva parte dei miei obiettivi, quindi c’erano solo vantaggi nel giocare in un club del genere. Ovviamente, sono ovviamente molto lusingato di vestire questa maglia famosa, che è stata indossata anche da grandi giocatori e stelle internazionali. Potevo andare altrove? Sì, ma non appena mi ha chiamato Paulo Fonseca al telefono non ho esitato perché aveva un progetto interessante per me me. Ho sentito che mi voleva, che mi aveva visto giocare spesso e che con lui sarei potuto migliorare. Ed è stato così, anche se sono stato rallentato da un infortunio inizialmente. Sento che si fida di me. Ruolo? Proprio di fronte alla difesa in uno schema 4-2-3-1 per garantire il recupero difensivo quando la palla viene persa e la prima impostazione quando la recuperiamo. Ho giocato così alla Fiorentina e mi sento a mio agio lì. Mi piace molto toccare la palla, quindi è una posizione centrale adatta a me. Meglio Firenze o Roma? Sono due città meravigliose, ma sinceramente, giocando ogni tre giorni, non ho tempo di visitarla. L’importante è che alla mia famiglia piaccia ed è felice lì. E siccome la mia partner è innamorata dell’Italia, l’importante è che io rimanga in questo Paese“.