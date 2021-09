Vergogna nella Capitale: saccheggiata la tomba dell’ex giovane Fiorentina Daniel Guerini

Notizie che non vorremmo mai sentire, che non vorremmo mai scrivere. La tomba di Daniel Guerini, il giovane calciatore che ha militato nelle giovanili (tra le altre) di Fiorentina e Lazio, è stata saccheggiata. Il ragazzo era scomparso lo scorso marzo a seguito di un incidente stradale e in tantissimi si erano stretti ai familiari e agli amici portando nel cimitero maglie e sciarpe di ogni tipo. Cimeli scomparsi, rubati qualche ora fa. Sconvolta la madre del ragazzo che ha lanciato un appello affinché il materiale sia riconsegnato.