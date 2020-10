Verità e inesattezza sulla situazione Pezzella: Tutti i dettagli

Pezzella, una caviglia malandrina e tante inesattezze sul conto del capitano. Iniziamo col dire che quella a cui si è sottoposto il numero 20 viola non è una vera e propria operazione dato che si tratta di una pulizia fatta in artroscopia e quindi in maniera veramente mini invasiva. Il capitano della Fiorentina dopo ciò ha osservato due giorni di riposo assoluto e da domani (l’operazione si è svolta mercoledi) potrà tornare ad allenarsi in modo differenziato senza alcun problema, al contrario di molte informazioni che darebbero al capitano un mese di stop forzato. Sicuramente salterà il match dell’Olimpico contro la Roma e con ogni probabilità anche la trasferta di Parma sabato 7 novembre. Dopodichè ci sarà la sosta dovuta ai match delle nazionali che si disputeranno a cavallo del weekend del 15 novembre e Pezzella se tutto sarà andato bene, potrebbe rispondere anche alla chiamata dell’Albiceleste. Da domenica 22 novembre, il capitano tornerà ad essere arruolabile per il campionato che vedrà la Fiorentina sfidare il Benevento di Filippo Inzaghi al Franchi.

