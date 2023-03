Verso Cremona con importanti novità anche in difesa. Scalpita Venuti sulla fascia destra

La Fiorentina è pronta per sfidare la Cremonese, oggi alle ore 15 allo stadio Giovanni Zini. La grande novità è stata annunciata ieri, ovvero l’assenza di Terracciano (a causa di un attacco influenzale), ma anche l’undici di partenza di Italiano potrebbe subire cambiamenti rispetto a tre giorni fa.

In difesa, infatti, Lorenzo Venuti è pronto a riprendersi il posto da titolare, lasciando riposare Dodo in vista della sfida di giovedì prossimo, in Conference League contro il Sivasspor. Per quanto riguarda i centrali, potrebbe riproporsi il ‘classico’ ballottaggio: è forte la candidatura di Nikola Milenkovic dal primo minuto, tenendo fuori uno tra Martinez Quarta e Igor.