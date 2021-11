Verso Empoli-Fiorentina: i numeri del derby di domani

Si avvicina la partita del Castellani che vedrà sfidarsi Empoli e Fiorentina sabato alle ore 15: una partita che vale molto, non solo a livello di punti che entrambe le squadre necessitano per dare continuità al proprio cammino in campionato, ma anche in termini di orgoglio, in quanto si tratta del derby non solo regionale (tra le uniche due toscane che militano in Serie A), ma anche provinciale.

Ma vediamo alcuni numeri sulle squadre che si apprestano a scontrarsi. Nelle ultime 5 gare di campionato l’Empoli ha rimediato 7 punti, mentre la Fiorentina ne ha ottenuti 9 La Fiorentina si trova attualmente a 21 punti, settima nella classifica di Serie A, mentre l’Empoli in dodicesima posizione con 16 punti. Finora l’Empoli ha rimediato 5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, 7 vittorie e 6 sconfitte i viola: si tratta dell’unica formazione a non aver ancora terminato in pareggio una partita. I numeri in casa non dicono bene agli azzurri: 4 punti in 7 gare (finora solo il Genoa ha fatto peggio); i viola in trasferta hanno un sostanziale equilibrio (3 vittorie e 4 sconfitte).

A livello di gol realizzati, l’attacco viola è ottavo in campionato (20 gol), poco sopra a quello empolese (19 gol e nona posizione). A guidare la classifica cannonieri insieme ad Immobile a quota 10 gol c’è l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, mentre il più prolifico dell’Empoli è Pinamonti a quota 4.