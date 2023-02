Verso il Bologna, ballottaggi in ogni reparto. Ma in attacco, una certezza c’è

Il recupero di giocatori (importanti) a cui ha fatto riferimento Vincenzo Italiano subito dopo la vittoriosa partita di mercoledì contro il Torino, significa abbondanza e ballottaggi in ogni reparto: Quarta, ad esempio, cerca un posto a scapito di uno tra Milenkovic e Igor, mentre sulla sinistra torna Biraghi. Dubbi anche a centrocampo, specie su Amrabat che si è procurato la frattura delle ossa nasali proprio col Torino ed è costretto ad indossare la classica maschera protettiva: Mandragora è comunque pronto al bis per piazzarsi tra Bonaventura e Barak.

Ma è per il tridente d’attacco che l’allenatore viola ha davvero mille incastri possibili: Jovic “chiede” la conferma per ribadire il buon momento evidenziato dal gol in Coppa Italia, però Cabral non vede l’ora di avere un’altra occasione. Infine, gli esterni: Gonzalez sicuro, poi è sprint tra Ikoné e Kouame. E da domani ci sarà anche la “risorsa” Brekalo. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.