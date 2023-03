Verso Inter-Fiorentina, Orlando: “Nerazzurri nervosi, Inzaghi non sa più che fare. Situazione difficile, non so come ne verranno fuori”

La sosta per le Nazionali terrà ferma la Serie A per due settimane, ma per i tifosi della Fiorentina è impossibile non pensare già alla sfida contro l’Inter, la prima di un aprile fitto di impegni su tutti i fronti. Dei nerazzurri, sconfitti ieri sera dalla Juventus, ha parlato a TMW l’ex viola Massimo Orlando: “Episodi a parte, la Juve ieri ha meritato. L’Inter non sta bene ormai da un mese, gira male in tutti i settori e i giocatori sono sempre nervosi. Lukaku e Lautaro non sono per niente in condizioni, Inzaghi poi mi sembra si stia arrampicando sugli specchi. E’ una situazione complicata da gestire, non so come ne verranno fuori”.