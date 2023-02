Verso Juventus-Fiorentina: bianconeri favoriti per i Bookmakers, ma quel precedente…

Una Fiorentina così altalenante era da un bel po’ che non si vedeva, una buona e una cattiva per la squadra di Italiano che è ormai da inizio stagione sul saliscendi con un rendimento davvero inatteso. Gli alti registrati però non sono male, la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, la possibilità di avanzare in Conference League, sono comunque traguardi di alto spessore che non capitano tutti i giorni. I rimpianti principali riguardano il campionato, dove pesano come un macigno le nove sconfitte stagionali, contrastate da sei vittorie ed altrettanti pareggi.

Ora però Firenze attende la madre di tutte le partite, la sfida alla ‘nemica’ Juventus da consumarsi in territorio ostile ma, stante l’andamento ondulatorio del cammino viola, stavolta il picco dovrebbe tendere verso l’alto.

In realtà dando uno sguardo alle quote sulle partite della serie A, è ben chiaro come per i bookmaker sia realistica la vittoria della Juventus (quota 1.89), piuttosto che un’affermazione ospite (quota 4.05) oppure un pareggio (quota 3.50).

In effetti la Juventus in casa ha avuto sin qui un rendimento piuttosto energico, subendo poche reti (appena 8) ed una sola battuta d’arresto e di contro la Fiorentina lontano dal ‘Franchi’ non ha offerto tanto spesso prestazioni convincenti con appena due vittorie e tre pareggi contro le cinque sconfitte complessive.

I precedenti, peraltro, raccontano che nelle ultime 14 trasferte a Torino, su sponda bianconera, la Fiorentina ha vinto in una sola circostanza, anche se molto di recente: era il 22 dicembre del 2020 quando i viola sbancarono l’Allianz Stadium addirittura per 3-0.

Nel complesso comunque la trasferta in casa della Vecchia Signora è stata molto spesso indigesta, visti i 56 successi juventini e le sole 7 affermazioni dei toscani; 20 i pareggi con media gol interessante che si attesta a 2.93! Aggrapparsi a quel magnifico tris del 2020, firmato da Vlahovic, dall’autorete di Alex Sandro e da Caceres, potrebbe ovviamente non essere sufficiente, ma testimonia che la Viola qualche volta, i colpi grossi sa farli!