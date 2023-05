Verso la finale di Coppa Italia: rebus pullman per i tifosi viola. Roma e A1 blindate, si studia percorso ad hoc

I tifosi della Fiorentina attendono impazienti il 24 maggio, giorno della finale di Coppa Italia dove la Viola sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Per l’occasione, allo stadio Olimpico ci saranno 30000 tifosi gigliati e nerazzurri; la vendita dei biglietti aprirà domani per i possessori del pack “Una poltrona per due coppe” e sarà a fasi fino al giorno di apertura della vendita libera (mercoledì 17 maggio).

C’è un problema, riportato da La Repubblica, riguardante gli spostamenti e l’ordine pubblico. Tanti tifosi viola stanno trovando ostacoli non di poco conto, nella prenotazione di pullman o minivan, che scarseggiano e non lasciano molte possibilità di mobilitazione verso Roma: macchina o tuttalpiù treno.

Un’altra questione spinosa da affrontare (come spesso accade) è il rapporto tra le due tifoserie: Fiorentina e Inter non hanno chissà quale ingestibile rivalità, è vero, ma il precedente dei feroci scontri del 2021 è un campanello d’allarme. Soprattutto in ottica A1, che sarà particolarmente attenzionata per evitare l’incontro tra le due tifoserie. Inoltre, sarà studiato un percorso ad hoc per accessi diversificati allo stadio.