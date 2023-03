Verso Sivasspor-Fiorentina: Terracciano partirà con la squadra, ma Italiano deciderà all’ultimo se farlo giocare o meno

Questo pomeriggio la Fiorentina è tornata in campo al Centro Sportivo Davide Astori per allenarsi in vista della partita di Conference League in programma giovedì. Come riporta Radio Bruno Toscana, Italiano ha lavorato principalmente con i calciatori che ieri non sono scesi in campo o hanno avuto un minutaggio minore.

Da segnalare la presenza al centro sportivo di Terracciano, che però non ha lavorato insieme ai compagni. Sicuramente il portiere verrà convocato e partirà con la squadra domani dopo pranzo, ma la sua presenza in campo contro il Sivasspor sarà decisa soltanto all’ultimo da Italiano. Certo il rientro di Bonaventura.