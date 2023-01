Vi ricordate Acosty? Per lui è ufficiale il salto di categoria… molto lontano dall’Italia

Vi ricordate di Maxwell Acosty? L’attaccante passato dalle giovanili della Fiorentina si è trasferito negli ultimi tempi a giocare in Corea del Sud. Oggi per lui si prospetta un cambio di categoria, in seguito alla scadenza del contratto con l’Angyang, squadra di seconda divisione.

Acosty è infatti passato al Suwon Bluewings, che milita invece in massima serie. L’ufficialità è arrivata in queste ore: l’italo-ghanese ex Fiorentina vola in K-League, la “Serie A” sudcoreana.