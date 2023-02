Vi ricordate dell’ex Fiorentina Agyei? Il ghanese ha appeso oggi gli scarpini al chiodo

Vi ricordate Daniel Kofi Agyei? Il mediano classe 1992 è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, per poi trovare l’esordio in prima squadra, collezionando però solo quella presenza con la maglia della prima squadra nella stagione 2009/10. La sua avventura continuò quindi nella Primavera viola, prima di passare alla Juve Stabia per poi iniziare una serie di avventure in prestito lontano da Firenze.

Oggi il suo addio al calcio con un post sul suo profilo Facebook: “Caro Pallone! È arrivato il momento dire grazie a tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di giocare, loro città, era il mio sogno di diventare un calciatore professionista, e lo ho fatto grazie a voi. Spero di aver dato tutto o lasciato qualcosa a livello calcistica e umano. LASCIO QUESTO SPORT MERAVIGLIOSO CHE PER ME HA DATO TANTO. Grazie”