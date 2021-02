Vi ricordate di Bangu? Il suo futuro potrebbe essere in Serie D

L’ex calciatore della Fiorentina, Andy Bangu, ha militato nell’ultimo periodo al Gubbio in Serie C, ma nelle ultime ore è arrivata la rescissione del contratto.

Questo il comunicato del club umbro: “Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Luzayadio Andy Bangu per la risoluzione anticipata del contratto in essere. Al calciatore la società formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera“.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Bangu sarà all’Aglianese, società pistoiese al primo posto del girone D di Serie D.