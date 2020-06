Vi ricordate di Joshua Perez? L’ex Fiorentina riparte dalla Spagna

Nel novembre 2016 Paulo Sousa, all’epoca tecnico della Fiorentina, fece esordire un giovanissimo Joshua Perez nel finale di partita contro l’Inter. Dell’attaccante americano, poi, si sono perse le tracce: prima il prestito anonimo al Livorno, poi la cessione a titolo definitivo al Los Angeles FC. L’ex giocatore gigliato è pronto per ritentare un’altra avventura in Europa: Perez giocherà in Spagna, nel CD Castellon. C’è ancora da capire se disputerà la Serie C o, più probabilmente, la Serie B, poiché la squadra era prima in classifica prima dell’interruzione del campionato per lo scoppio dell’emergenza Coronavirus.

