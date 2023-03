Vi ricordate di Lucca? L’attaccante dell’Ajax non ha intenzione di muoversi: “Il mio futuro non è in Italia”

Lorenzo Lucca è stato uno dei nomi accostati alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, in special modo dopo l’esplosione e i tanti gol consecutivi con la maglia del Pisa. Oggi l’attaccante si trova in prestito all’Ajax, e non sembra aver intenzione di muoversi: “Qui ad Amsterdam – ha detto a Mola TV – mi trovo molto bene. La città è pazzesca, in questo momento mi sto concentrando per aiutare i miei compagni ed essere pronto quando il mister mi chiama in causa. Vorrei essere riscattato dall’Ajax per rimanere qui e fare tanti gol. Il mio futuro non è in Italia”.