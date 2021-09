Vi ricordate di Zarate? L’ex Fiorentina comincia una nuova avventura in Brasile

Con la Fiorentina solo 22 presenze e 5 gol, ma anche una buona quantità di grandi colpi. Mauro Zarate ha indossato la maglia viola per un anno, in quella che peraltro fu la sua ultima esperienza italiana dopo Lazio e Inter. Ora l’argentino è pronto a ripartire dal Brasile, per la precisione dall’América FC. A comunicare l’operazione lo stesso club sui propri profili ufficiali.