Vi ricordate Hagi? Ora il suo club lo vuole riscattare a costo di non iscriversi al prossimo campionato

Vi ricordate Ianis Hagi, il giovane figlio d’arte portato alla Fiorentina da Corvino qualche stagione fa? Ora gioca in Scozia al Glasgow Rangers in prestito dal Genk. La società scozzese è in netta difficoltà economica, visto il passivo di 11 milioni e gli altri 10 milioni di cui necessità il club per iscriversi al prossimo campionato. Nonostante ciò i Rangers sembrano intenzionati a riscattare Hagi dal Genk per 5 milioni di euro, una notizia rilanciata dal The Scottish Sun che in Scozia ha sollevato molte polemiche.