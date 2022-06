Vi ricordate la battaglia di Lirola per tornare al Marsiglia? Dopo solo un anno la società francese vuole sbarazzarsi dell’ex Fiorentina

Non ci sarebbe più spazio per Pol Lirola nel Marsiglia. Secondo quanto riporta il sito footmercato.net, il terzino spagnolo sarebbe stato messo sul mercato dalla società francese dopo un solo anno dall’acquisto definitivo dalla Fiorentina. La scorsa estate, il giocatore aveva spinto fortemente per tornare nel club d’oltralpe dopo la buona esperienza in prestito per sei mesi nella stagione 2020-21.

Lirola ha però deluso le aspettative che aveva rispettato nella precedente avventura al Marsiglia, venendo di fatto scaricato dopo solo un anno, nel quale l’allenatore Sampaoli lo ha provato, senza successo, in più ruoli.