Vi ricordate l’agente di Salah? La stoccata social arriva anche al Liverpool e il contratto dell’ex Fiorentina…

Ramy Abbas Issa. Un nome che a Firenze è salito alla ribalta quando Mohamed Salah vestiva la maglia della Fiorentina. Il suo agente egiziano aveva fatto più volte parlare di se per le sue esternazioni sui social, spesso senza peli sulla lingua. E dopo le controversie in viola, il suo profilo Twitter continua a sfornare stoccate. L’ultima rivolta al Liverpool, società proprietaria del cartellino dell’egiziano almeno fino al 2023. Le trattative per il rinnovo non decollano, intanto però Salah alla prima in campionato contro il Norwich ha già stupito. E Ramy Abbas ha prontamente twittato: “Spero stiano vedendo”, riferito ai dirigenti dei reds che sembrano indugiare sul rinnovo.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021