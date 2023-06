Vi ricordate l’ex viola Agudelo? Da giovane prospetto della Serie A… agli Emirati Arabi Uniti

A gennaio 2020, la Fiorentina punta sul giovane Kevin Agudelo dal Genoa. L’investimento, però, non si rivelerà concreto: l’obbligo di riscatto, fissato a 8 milioni di € e legato al numero di presenze, non sarà esercitato dopo tre sporadiche apparizioni in maglia viola.

E adesso che fine ha fatto? Dopo tre stagioni allo Spezia e la retrocessione dei bianconeri in Serie B, il suo futuro è tracciato ed è molto lontano dall’Italia. Come riporta anche Sky Sport, infatti, Agudelo sarà a breve un nuovo giocatore dell’Al-Nasr; non quello di Cristiano Ronaldo, bensì un club degli Emirati Arabi Uniti. Per il colombiano, contratto triennale a 2,5 milioni di € a stagione.