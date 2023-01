Via al mese della verità: la Fiorentina si prepara ad accendere i giorni del mercato. Sabiri ancora possibile… con tre combinazioni

2 gennaio 2023: oggi comincia ufficialmente il calciomercato invernale in Italia e per la Fiorentina. Prende vita una sessione anomala, molto particolare, in quanto arriva dopo quasi due mesi senza partite in Serie A. Anche la società viola riflette sulle sue possibili mosse in entrata, che prevedono ancora tante piste praticabili.

L’analisi de La Nazione ci ricorda i nomi più caldi del pre-calciomercato. Primo su tutti, Abdelhamid Sabiri; nonostante la Fiorentina stia cercando momentaneamente altro, il marocchino della Sampdoria rimane un’operazione a cui la società viola vorrebbe lavorare. Tre le possibili strade per arrivare al classe ’96: prestito con diritto di riscatto, acquisto immediato, acquisto più ‘lieve’ con contropartita tecnica (magari Zurkowski, per concedergli un’alternativa alla Salernitana).

Vivissimi i discorsi tra Fiorentina e Atalanta, principalmente per quanto riguarda l’immediato futuro di Gollini, ma non solo. Cittadini è un ragazzo che piace tantissimo alla Viola, che tiene d’occhio anche Boga nonostante una complicata concorrenza dalla Premier League, campionato dove l’ivoriano stesso vorrebbe andare. Anche Brekalo è una pista difficile: il Monza è in netto vantaggio. Pereyra dell’Udinese è ormai in secondo piano.