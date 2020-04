Ma non c’è solo il discorso Nainggolan che lega Fiorentina ed Inter. Le due società si sono trovate a trattare per il difensore di proprietà del Verona, Marash Kumbulla, classe 2000 e una delle sorprese più liete dell’ultimo campionato di Serie A. Su La Nazione in proposito si legge che i viola potrebbero essere disponibili a lasciare il via libera ai nerazzurri in cambio di uno sconto proprio per Nainggolan o Dalbert.