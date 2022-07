Via Torreira, dentro Mandragora e fiducia ad Amrabat: la Fiorentina ha fatto chiarezza sulla scelta. Adesso parlerà il campo

Nella conferenza stampa odierna del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, uno dei temi per cui c’erano tante aspettative era la spiegazione della mancata permanenza in viola di Lucas Torreira. Dopo una lunga spiegazione di quanto è successo nell’ultimo periodo, il dirigente gigliato ha sostanzialmente chiarito (LEGGI QUI) che tra le motivazioni che hanno portato al divorzio con l’uruguaiano c’è anche quella di natura tecnica, oltre che economica.

L’ultimo periodo della stagione, con Torreira più in infermeria che in campo, e le prestazioni di Sofyan Amrabat hanno convinto la Fiorentina a puntare con forza sul marocchino. Sarà lui, dunque, il mediano basso del 4-3-3 di Vincenzo Italiano, con la dirigenza viola che ha deciso di affiancargli Rolando Mandragora, arrivato dalla Juventus a titolo definitivo per poco più di otto milioni di euro.

Una scelta, come confermato da Pradè, concordata da tutte le componenti della Fiorentina: la dirigenza sì, ma anche lo stesso tecnico. Unita di intenti totale, dunque, ma come sempre il responso definitivo sulla bontà della decisione presa arriverà dal campo.