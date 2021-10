Via Vlahovic, dentro due rinforzi per l’attacco: il piano della Fiorentina per gennaio

In attesa di capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic, la Fiorentina lavora per il mercato di gennaio. Sia in entrata, ovviamente, ma anche in uscita: la società viola è intenzionata a cedere il serbo all’estero. Una circostanza probabile, anche perché i bilanci dei club italiani non sembrano poter sostenere un investimento da circa settanta milioni di euro.

La Fiorentina si sta guardando attorno e Borja Mayoral, gestito da quel Davide Lippi che vuole riscattarsi dopo il flop dell’affare Kokorin, è un obiettivo sensibile. Insieme a Berardi, che continua a sperare di trasferirsi in riva all’Arno. Con i soldi incassati da Vlahovic a gennaio, i due sono obiettivi raggiungibili per la Viola. A riportarlo è La Nazione.