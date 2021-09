Viaggio all’interno del Museo del Calcio: la grande storia della Nazionale e la mostra dedicata a Euro 2020 – FOTO FN

Dal 22 maggio 2000 il Museo del Calcio di Coverciano è il luogo che racchiude la gloriosa storia della Nazionale Italiana. Entrarci significa compiere un viaggio nel tempo attraverso le partite memorabili, i trofei conquistati, i giocatori più rappresentativi e le maglie da loro indossate. “Nel nostro museo vengono anche tanti nonni che raccontano ai nipoti i ricordi legati ai cimeli esposti nelle varie sale”, ci spiega il curatore della comunicazione Gaia Simonetti con entusiasmo e passione. Sentimenti che emergono da tutte le persone che lavorano all’interno della struttura. Tra loro Silvia Maci, colonna del Museo e stretta collaboratrice dell’ideatore dello stesso, il dottor Fino Fini.

E in effetti è difficile non emozionarsi quando, percorrendo gli spazi del Museo, ci si imbatte nelle fotografie e negli oggetti autentici dei grandi trionfi azzurri. I mondiali del 1934 e 1938 con maglie, palloni e scarpini di un calcio che non esiste più. Il trionfo di Spagna 1982, con la maglia di Paolo Rossi e le pipe di Bearzot e Pertini, e quello di Germania 2006 con la maglia ancora sporca di erba e gesso di Fabio Cannavaro.

Ma il Museo del Calcio di Coverciano non è solo passato. In questo momento, infatti, è allestita al suo interno una mostra dedicata a Euro 2020. Ecco quindi che si possono ammirare le maglie indossate dai calciatori in ogni partita della cavalcata trionfale, dall’esordio contro la Turchia alla finale di Wembley. Fiori all’occhiello dell’esposizione il pallone originale e autografato di Italia-Inghilterra, che abbiamo potuto vedere in anteprima, e il trofeo alzato al cielo da Giorgio Chiellini l’11 luglio 2020.

Una storia, quella della Nazionale, che ha visto protagonisti anche giocatori della Fiorentina. All’interno del Museo sono esposti, ad esempio, gli scarpini di Giancarlo Antognoni e la divisa dell’ultima partita in azzurro di Roberto Baggio. E poi l’eterna maglia numero 13 del capitano Davide Astori, a cui Giorgio Chiellini ha dedicato la vittoria dell’Europeo durante il discorso al Quirinale.

Per concludere, il Museo del Calcio rappresenta un luogo unico e inimitabile. Un concentrato di emozioni che ognuno di noi, anche chi magari non è molto legato alla Nazionale, non può non aver vissuto. Eventi come un Mondiale o un Europeo vinti scandiscono la nostra vita, la segnano indelebilmente. E per chi avesse voglia di rivivere certi momenti, magari sentendosene anche un po’ parte mentre si aggira tra quei corridoi straripanti di storia, esiste un unico luogo dove poterlo fare.