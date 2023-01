Vialli, il toccante ricordo di Pessotto commuove lo Stadium: “Era fonte d’ispirazione per tutti, un leader trascinatore”

Pochi minuti fa, pochi minuti prima del fischio d’inizio di Juventus-Udinese, la bandiera della bianconera Gianluca Pessotto ha voluto ricordare l’ex compagno di squadra Gianluca Vialli, scomparso ieri dopo una lunga malattia. Queste le sue parole riportate da Dazn:

“Non è una partita come le altre, ci ha lasciati un personaggio unico, fonte di ispirazione per tanti giovani. Quando sono arrivato alla Juventus, nel 1995, una delle prime persone che ho incontrato fuori dal campo è stata Gianluca. Io ero un 24enne, vedere da vicino un’icona e poi futuro compagno per me fu una grande emozione. E’ stato un gran compagno di squadra, un trascinatore, un leader. La sua mania di perfezione ci ha contagiati e quindi non volevamo sbagliare nulla neanche in partitina. Pretendeva molto da se stesso e dai compagni, questo è il modo migliore per creare una mentalità vincente. E soprattutto era un uomo squadra, aveva forte il valore della squadra”.