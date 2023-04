Viareggio Cup, Fiorentina-Sassuolo: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per aggiornare premere F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.

Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (3-5-2) Tognetti; Maggini, Saltalamacchia, Elia; Spaggiari, Ievoli, Mignani, Fortini, Scuderi; Padilla, Caprini.

A disp.: Leonardelli, Da Silva, Chiesa, Sichi, Renda, Diarra, Sadotti, Ofoma, Italiano, Deli. Allenatore: Christian Papalato.

Tra pochi minuti inizierà Fiorentina-Sassuolo. Differenza di età enorme tra le due formazioni, col Sassuolo che schiera un 2003, sei 2004 e quattro classe 2005

Un’altra occasione per mettersi in luce a livello giovanile è quella che aspetta oggi l’Under 18 della Fiorentina, giunta fino alla semifinale della Viareggio Cup, un torneo che manca in bacheca dal 1992.

La squadra di Papalato ci arriva con un percorso netto, dopo aver eliminato ai quarti gli ungheresi dell‘Honved ai rigori e troverà oggi il Sassuolo, detentore del torneo. Appuntamento alle 14 a Seravezza e Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.