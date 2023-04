Viareggio Cup, la formazione ufficiale della Fiorentina: Padilla e Caprini guidano la squadra di Papalato

Appuntamento tra un quarto d’ora circa a Seravezza per la Fiorentina Under 18, impegnata nella Viareggio Cup e nel tentativo di riportarla a casa dopo 31 anni. Attacco a due con Padilla e Caprini nella semifinale di oggi contro il Sassuolo, in porta invece c’è Tognetti dopo la promozione di Vannucchi in prima squadra per la gara di San Siro con l’Inter. Questo l’undici ufficiale:

Tognetti; Maggini, Saltalamacchia, Elia; Spaggiari, Ievoli, Mignani, Fortini, Scuderi; Padilla, Caprini.

A disp.: Leonardelli, Da Silva, Chiesa, Sichi, Renda, Diarra, Sadotti, Ofoma, Italiano, Deli. Allenatore: Christian Papalato.