Vicario: “Giocare in un top club e fare la Champions è un sogno, ci spero con tutto il cuore. Essere parte del gruppo dell’Italia è tanta roba”

Il portiere Guglielmo Vicario, in forza all’Empoli, è tra gli estremi difensori che si stanno maggiormente mettendo in mostra in Italia. Il portiere classe ’96 la scorsa estate è stato trattato anche dalla Fiorentina. Il calciatore friulano ha parlato a Dazn in una lunga intervista soffermandosi sui propri obiettivi futuri, ma non sono.

Ecco le parole di Vicario: “Oggi mi accostano a tanti club importanti? Penso che la risposta da darei sia quella sul campo. Senza quello non si può dire niente, non si ha credito di nulla. Io io in un top club? Ci spero con tutto il cuore ovviamente, penso sia un’ambizione, un sogno che si coltiva da quando si nasce e che tutti i bambini del mondo hanno. Giocare certe partite e certe competizioni è il sogno di tutti e me lo auguro con tutto il cuore. Sogno di fare una partita in Champions League ed arrivare alle ultime fasi della competizione”.

E ancora: “Il mio idolo è Samir Handanovic, sono di Udine ed andavo sempre a vederlo giocare. Il più bravo a volare? Courtois. I migliori riflessi? Dico Di Gregorio, un portiere che ha futuro. Velocità supersonica? Maignan, oltre a tante altre doti. Il più abile coi piedi? Provedel, molto molto bravo. Io mi sento forte a parare i calci di rigore, li studio col mister ed abbiamo una nostra strategia segreta che non svelerò mai. Nazionale? Se meriterò l’esordio penso che arriverà. Far parte del gruppo azzurro è tanta roba”.