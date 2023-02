Vicario: “Contro la Fiorentina per noi è una partita come le altre. Mercato? Non ci penso”

l portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario ha parlato a La Nazione in vista del derby contro la Fiorentina: “E’ una gara particolare per noi, ma non per me. La preparo con la consapevolezza che è una delle tante e che la dovrò giocare come sempre. La Fiorentina ha tante soluzioni, sia in attacco che sugli esterni. I numeri non sono ottimi per loro, ma li ritengo abbastanza inutili e quindi non li guardo”.

E poi sul mercato ha aggiunto: “A gennaio non c’era necessità di pensarci, sono sempre rimasto concentrato sull’Empoli e anche adesso non voglio pensare ad altro. Abbiamo un grande obiettivo da conquistare, l’attenzione è rivolta solo a quello”.