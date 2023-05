Vicario: “Sarebbe fantastico se tutte le italiane vincessero le finali. Fiorentina? A Empoli sto benissimo”

A margine dell’evento “Inside the Sport” di Coverciano, il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Mi auguro che le italiane, Fiorentina compresa, facciano bene nelle rispettive finali. Se vincessero tutte e tre sarebbe un risultato prestigiosissimo per il calcio italiano. Firenze? A Empoli sto benissimo. E’ una città a misura d’uomo, il campo è a cinque minuti da casa mia. Sono felice qui. Baldanzi? Non faccio l’operatore di mercato, quindi non sta a me dire se è pronto per una big. Sicuramente ha fatto una stagione importante, di grande crescita, è bello vedere questi ragazzi del settore giovanile arrivare in Serie A”.

E poi: “La nostra è stata una stagione importante, raggiungere di nuovo la salvezza non era scontato. Con passione e aggregazione abbiamo superato momenti difficili. Mercato? Adesso penso solo all’ultima partita di campionato e alla Nazionale, mi piacerebbe essere convocato da Mancini per le finali di Nations League. La mia parata più difficile? La tripla contro la Roma. A livello di importanza, invece, cito quella su D’Alessandro contro il Monza, decisiva per la vittoria in un momento complicato della nostra stagione”.