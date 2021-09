Vice Vlahovic? Oltre a Kokorin, l’altra alternativa…è in casa

Un problema offensivo per quanto riguarda la Fiorentina è la mancanza di un attaccante che possa dare il cambio a Vlahovic in caso di infortuni o squalifiche. Il Kokorin visto (intravisto) fino ad oggi è letteralmente impresentabile, l’augurio è che possa ritrovare se stesso in questi mesi e dare ragione alla dirigenza gigliata che, ancora una volta, ha deciso di dargli fiducia.

In alternativa, secondo quanto scrive Calciomercato.com, Nico Gonzalez può agire da falso nueve e fare spazio proprio a Sottil. Certo, sarebbe tutto molto più semplice se Vlahovic le giocasse tutte e trentotto. In caso contrario, Italiano farà alla maniera di Paulo Sousa e preparerà l’omelette con le uova che ha a disposizione. Che, lo ripetiamo, sono comunque uova da voto alto in pagella.