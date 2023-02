VIDEO: Barone contestato da un gruppo di tifosi della Fiorentina fuori dallo stadio

Non è stato un pomeriggio meraviglioso per il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Fuori dallo stadio, a partita ampiamente finita, ha dovuto subire la contestazione di un gruppo nutrito di tifosi viola che ha pronunciato nei suoi confronti parole piuttosto chiare e non certo da educande.

Barone è finito sotto accusa per la squadra costruita quest’anno e per alcune scelte di mercato che non si sono rivelate giuste, dopo che la scorsa stagione la formazione viola sembrava aver trovato un assetto efficace.