VIDEO: Batistuta sa ancora come si fa. L’ex bomber viola scaglia un gran destro su calcio di rigore

Ieri è andata la scena la partita di addio al calcio del centrocampista Maxi Rodriguez, ex tra le tante di Atletico Madrid e Liverpool. Per l’occasione si sono ritrovati alcuni giocatori del passato del Newell’s Old Boys, squadra dove il giocatore argentino è cresciuto e poi tornato, e nella quale ha militato anche da giovane anche l’ex bomber della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, presente ieri. Nella partita tra vecchie glorie l’ex giocatore viola ha messo a segno un calcio di rigore calciando di destro sotto la traversa.

Di seguito il video del gol messo a segno dal dischetto da Batistuta: