VIDEO: Biraghi si inventa il gol da casa sua, Cabral non si ferma più e Ikone svernicia Dawidowicz

Tre gol e tre storie diverse e tutte da raccontare. La Fiorentina esce da Verona vincente: i viola fin da subito mettono la strada in discesa approfittando di un Ikone in versione sprinter, che svernicia Dawidowicz e serve un ottimo assist per Barak che può concludere da buona posizione in area.

Al resto ci hanno pensato Cabral, che non si ferma più (5 reti e mezzo nelle ultime 4 gare) e Biraghi che si inventa la rete personale calciando da casa sua.

Tutto nel video seguente.