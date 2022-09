VIDEO – Bonaventura scalda il destro per il Basaksehir: la sua perla in allenamento

Nell’ultima partita di Bologna ci aveva provato, dopo un dribbling secco, a far finire la palla all’incrocio dei pali. Stavolta ci è riuscito, anche se si tratta solo di un allenamento. Jack Bonaventura scalda il destro in vista della cruciale sfida di giovedì sera in Turchia.

La formazione viola, che viene dal deludente pareggio della prima giornata, andrà a fare visita al temibile Istanbul Basaksehir, che viene da sei risultati utili consecutivi, con zero sconfitte in questa stagione. Per questo motivo, uno dei senatori della squadra, come Bonaventura, dovrà cercare di ripetere la giocata che qui sotto vi riportiamo dai social della Fiorentina: