VIDEO: Cabral prima la inzucca dentro e poi costringe Vicario ad un grande intervento. Bandinelli si sostituisce al portiere e salva sulla riga

Finisce 1-1 la partita tra Fiorentina ed Empoli. Azzurri in vantaggio nel primo tempo grazie al gol siglato da Cambiaghi. Poco dopo la rete, enorme occasione fallita da Caputo che calcia addosso a Terracciano da pochi passi.

Nel secondo tempo molta Fiorentina; squadra di Italiano proiettata in avanti, ma Bandinelli si sostituisce a Vicario e respinge praticamente sulla riga un colpo di testa di Martinez Quarta ben indirizzato. Poi entra in scena Cabral che inzucca in fondo al sacco il pallone dell’1-1 e allo scadere del tempo regolamentare costringe Vicario a compiere un grande intervento.

Trovate tutto nel video seguente.