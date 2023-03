VIDEO – C’è anche un intervento di Terracciano nella classifica delle migliori parate del mese

Quello di febbraio è stato un mese sotto certi aspetti difficile per Pietro Terracciano. Il portiere della Fiorentina forse per la prima volta è stato veramente criticato per alcuni gol subiti, situazioni nelle quali non è apparso irreprensibile. Ad esempio l’incornata decisiva di Posch contro il Bologna, o il tiro di Cambiaghi nella sfida con l’Empoli.

Terracciano ha però compiuto anche degli interventi importanti, tanto che la Lega Serie A lo ha inserito nella top 10 delle migliori parate del mese di febbraio. La scelta è ricaduta su un intervento che il portiere viola ha compiuto proprio contro il Bologna, allungandosi in volo su un colpo di testa di Posch e poi salvando la ribattuta con l’aiuto di Milenkovic. Un intervento superlativo, benché purtroppo inutile perché il VAR rilevò un tocco di mano di Barak che costò alla Fiorentina il calcio di rigore.