VIDEO: Chiellini segna il suo primo gol in MLS e lo celebra omaggiando Davide Astori

Anche da oltre oceano arrivano le dediche per l’eterno Capitano della Fiorentina Davide Astori nell’anniversario della sua scomparsa.

Il suo ex compagno in Nazionale Italiana di Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e ora in forza nel Los Angeles FC, ha segnato per la prima volta in MLS contro i Portland Timbers e ha omaggiato Astori celebrando il gol come fece l’ex difensore viola Vitor Hugo nell’indimenticabile partita contro il Benevento, la prima senza Davide: saluto al Capitano e bacio al cielo.

Di seguito trovate il video del gol di Chiellini.