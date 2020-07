VIDEO – Conte si inc***a, ma alcuni giocatori dell’Inter “festeggiano” il pari con la Fiorentina

Il pareggio tra Fiorentina e Inter di ieri sera ha diviso gli animi nella squadra nerazzurra. Infatti, se Conte nel post gara era molto amareggiato e D’Ambrosio ha dichiarato che “il pari va stretto”, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella non sembrano molto preoccupati dopo la partita di ieri. I due, infatti, sono apparsi in una Instagram Stories di Brozovic a frescheggiare in piscina.

