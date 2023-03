VIDEO – Continuano i preparativi per le esultanze dei brasiliani. Igor: “Tutti i giorni ne facciamo una nuova. E al prossimo gol…”

Su i profili social della Fiorentina è stato caricato un divertente video che ritrae i tre brasiliani viola, Igor, Dodo e Cabral, intenti dopo l’allenamento a preparare le coreografie per le prossime esultanze in campo. Ultimamente, dopo le reti dell’attaccante ex Basilea, i tre si sono spesso ritrovati insieme a ballare, scatenando anche l’ira di qualche tifoso avversario (vedi Verona). L’intento però, è solo quello di esultare in modo divertente. In fondo si sa, i brasiliani hanno il ballo nel sangue.

A dirlo è anche Igor, che nel video afferma: “Tutti i giorni ne proviamo una diversa”. Gli fa eco Dodô: “Domenica se segna uno di noi ne facciamo una nuova”.