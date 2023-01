VIDEO: Diamanti sa ancora come si fa, un pallonetto che strabilia l’Australia

Passato da Firenze in due fasi molto diverse della sua carriera, da giovanissimo ai tempi della C2 e poi da calciatore maturo nell’ultima Fiorentina di Montella, stagione 2014/15. Alessandro Diamanti gioca ancora e lo fa da alcuni anni in Australia al Western United, dove si può dire che ‘diffonda il verbo’, non solo in campo ma anche e soprattutto nei suoi momenti di tempo libero, grazie ai social. Sul rettangolo verde il piede è rimasto quello che illuminava anche le notti di Euro 2012: basti vedere il pallonetto strepitoso con cui ha deciso la partita con il Sydney Fc.

MAMA MIA MAMA MIA #WUNvSYD pic.twitter.com/72Rs6BguoJ — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) January 21, 2023