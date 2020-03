VIDEO – E intanto Kouamè diventa attore e modello per i video della sua bella Kaely

Sono giorni di Zona Rossa anche a Firenze e i giocatori della Fiorentina stanno passando il tempo nelle maniere più diverse. C’è chi fa la cyclette come Alfred Duncan e chi gioca alla Playstation come Federico Ceccherini. C’è anche, però, chi ne approfitta per passare un po’ di tempo in famiglia come Christian Kouamè.

Uno degli ultimi acquisti della Fiorentina, infatti, sta passando le giornate insieme alla sua Kaely Karelle e al piccolo Joah. La compagna di Kouamè, Kaely realizza ogni diversi contenuti video sia Instagram che su Youtube.

Oggi, infatti, ha postato un video sulle abitudini ai tempi del Coronavirus. Attore non protagonista? Proprio Christian che si è cimentato nell’utilizzo di una maschera per il viso.