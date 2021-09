VIDEO: Ecco il tap-in vincente con cui Montiel riallaccia il filo interrotto in quel pomeriggio di Udine

Era una delle prime uscite della Fiorentina di Prandelli e a Udine in Coppa Italia arrivò un quasi sorprendente 0-1, ai supplementari: ancor più sorprendente fu però il marcatore, ovvero l’ultima risorsa pescata in panchina dal tecnico, quel Tofol Montiel diventato quasi oggetto misterioso negli ultimi mesi. Da lì lo spagnolo si è rivisto quasi comicamente proprio a Udine ma in campionato, poi basta. Nessun altro minuto per il classe 2000 che in estate è migrato a Siena in Serie C e domenica ha trovato il suo primo gol, andando a chiudere il match con la Carrarese, vinto per 3-0 dalla Robur. Questo il tap-in vincente di Montiel: