VIDEO FN – Anche Tiziano Ferro ricorda il grande Nuti a Firenze

Un momento commovente. È stata la dedica di Tiziano Ferro, al concerto di Firenze, a Francesco Nuti, il grande attore morto pochi giorni fa. Durante la sua esibizione il cantautore si è soffermato per ricordarlo: “Io devo ringraziare la scuola di Firenze, ma anche il cinema. Voglio ringraziare Francesco Nuti, ma non canterò una sua canzone, perché non so farlo”.

Poi la polemica di Ferro:“Conosco tutti i suoi film a memoria e trovo ingiusto che per onorarlo non sia stata fatta una maratona in TV con tutti i suoi film”.

Di seguito il video raccolto da Fiorentinanews.com: