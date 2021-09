VIDEO FN: Bordate di fischi dei tifosi della Salernitana all’indirizzo di Ranieri

SALERNO – E’ cominciata da pochi minuti allo Stadio Arechi la presentazione della Salernitana. Tantissimi i tifosi locali presenti sulle tribune dell’impianto, in fervente attesa dell’ingresso di Franck Ribery.

Nel frattempo, però, è cominciata la presentazione dei giocatori di Castori e tra di loro c’è anche Luca Ranieri. Il difensore di proprietà della Fiorentina, che nella passata stagione aveva rifiutato l’approdo a Salerno, è stato accolto con delle bordate di fischi da parte dei tifosi della Salernitana. Evidentemente, il ricordo di quanto successo un anno fa non è ancora andato via. La reazione di Ranieri? Il difensore ha così commentato: “Cercherò di trasformare i fischi in applausi“.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com:

Ha collaborato Francesco Saverio Petito