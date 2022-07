MOENA – Dopo la seduta di allenamento di questa Fiorentina alcuni giocatori si sono recati a fare crioterapia sul fiume Avisio. Un momento di refrigerio quindi per Bonaventura, Gonzalez, Martinez Quarta, Amrabat, Maleh, Saponara, Rosati, Gollini e Mandragora, soltanto per citarne alcuni.

A fare da cornice c’è stato come sempre il calore dei tifosi, che hanno intonato tanti cori di incitamento per la squadra, come testimonia il video da noi realizzato.