VIDEO FN: La Fiorentina parte per Roma. Il presidente Commisso saluta la squadra in vista della finale di Coppa Italia

In questi minuti la Fiorentina sta partendo dalla stazione di Campo di Marte in treno per raggiungere Roma. Domani la squadra viola affronterà l’Inter in finale di Coppa Italia all’Olimpico.

Presente a salutare la squadra anche il presidente gigliato Rocco Commisso, assieme al dg viola Joe Barone. Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: