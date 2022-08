VIDEO FN: La Fiorentina vince all’ultimo respiro… e Pradè si lascia andare in un’esultanza fragorosa!

Un gol all’ultimo respiro è sempre una grande emozione. È ciò che è successo ai tifosi della Fiorentina nell’ultima partita, contro la Cremonese, con l’autogol di Radu al minuto 95. In particolare, anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè si è lasciato trasportare dall’entusiasmo.

Come si vede da un video registrato da un tifoso viola vicino al DS sugli spalti, Pradè si scatena in un’esultanza sfrenata per la vittoria della Fiorentina. Un importante scarico di tutto lo stress accumulato durante i 90 minuti, esploso in una gioia incontenibile. Il direttore si è gettato in mezzo ai presenti nel parterre di Tribuna, abbracciando qualche tifoso.

Di seguito, il video e le immagini: