VIDEO FN – Ribery: “Contento di essere a Salerno. Abbiamo tutti un unico obiettivo”

SALERNO – Prime parole da giocatore della Salernitana per Franck Ribery. Il nuovo acquisto dei campani ha preso la parola al centro del campo, tra l’entusiasmo dei tifosi: “Buonasera a tutti, sono molto contento di essere con voi, con la mia nuova squadra e col nuovo allenatore. Abbiamo tutti un unico obiettivo, salvarci, e darò il massimo per tutti voi, per la società e per la squadra. Grazie a tutti”.

Ha collaborato Francesco Saverio Petito.